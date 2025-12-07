Paikallisuutiset

Kajaanin kaupungin järjestämä ilotulitus keräsi paljon katselijoita vuonna 2021. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

Kajaanin kaupunki ei ilotulita tänäkään uutenavuotena – tiedossa muuta ohjelmaa

Jäälyhtyjä toivotaan nyt uuteen paikkaan ja yleisöä houkutellaan makkaranpaistoon Limppusaareen. Tässä on kaupungin loppuvuoden tapahtumia.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kajaanin kaupunki ei tänäkään vuonna toteuta perinteistä uudenvuoden ilotulitusta.

Jo vuosi sitten ilotulitusta ja uudenvuoden vastaanottoa ei Kajaanissa nähty, joten nyt on toinen vuosi peräkkäin ilman perinteistä kaupungin uudenvuodenjuhlaa.

Sen sijaan viime vuoden tapaan Kajaani kutsuu asukkaita, s