Kari Kola on kansainvälisesti tunnettu valotaiteilija. Kuva: Ville Kokkola

Kajaanin keskustaan tunnetun valotaiteilijan teoksia: ”Mielenkiinnolla odotan, miten ihmiset reagoivat”

Valon ja tarinoiden Kajaani -tapahtuma käynnistää Kajaanin kaupungin 375-vuotisjuhlavuoden.

Valotaidetapahtuma Valon ja tarinoiden Kajaani tuo Kajaanin keskustaan tammikuun loppupuolella valotaidetta. Valotaidetapahtuma on osa Kajaanin kaupungin 375-vuotisjuhlavuoden juhlaohjelmaa.

Tapahtumassa on mukana Kajaanin keskeisimpiä rakennuksia. Tapahtuman teokset toteuttaa kansainvälisesti tunnet

