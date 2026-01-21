Paikallisuutiset
Kajaanin keskustaan tunnetun valotaiteilijan teoksia: ”Mielenkiinnolla odotan, miten ihmiset reagoivat”
Valon ja tarinoiden Kajaani -tapahtuma käynnistää Kajaanin kaupungin 375-vuotisjuhlavuoden.
Valotaidetapahtuma Valon ja tarinoiden Kajaani tuo Kajaanin keskustaan tammikuun loppupuolella valotaidetta. Valotaidetapahtuma on osa Kajaanin kaupungin 375-vuotisjuhlavuoden juhlaohjelmaa.
Tapahtumassa on mukana Kajaanin keskeisimpiä rakennuksia. Tapahtuman teokset toteuttaa kansainvälisesti tunnet