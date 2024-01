Kaksi tanssiteosta Kajaanista mukana koreografiakatselmuksessa

Uudet tanssit -koreografiakatselmukseen valitut teokset

A-sarja

Life Is Passing By, Helsinki

sydänsydänpusupusu, Vantaa

Ajaton aurinko, Äänekoski

Taakka, Kuopio

Nightmare, Helsinki

Among Us, Kuopio

B-sarja

Unenkuvia, Kaarina

Löylyissä, Helsinki

Ja niin jää kesä, Jyväskylä

Lintuja kun mä katsella saan, Helsinki

Night Adventure, Kaarina

C-sarja

Solukko, Helsinki

Sukulinjan viisas nainen, Jyväskylä

Ajatus, Imatra

Uoma, Kajaani

Suhteita, Espoo

Atlantis, Espoo

Venus, Espoo

Hiekka-hiekasta-hiekaksi, Helsinki

I saw it in my dream, Riihimäki

Inside Out, Helsinki

Recovery Speed, Helsinki

D-sarja

Liisat ihmemaassa, Kajaani

Coup de Rubik, Vantaa

Meri minussa, Jyväskylä

Come together, Helsinki

Unessa, Vantaa

Everything in íts right place, Vantaa

The G.A.M.E., Kajaani

Suukko, Helsinki

SOFTIS (soft things), Helsinki

E-sarja

Uho, Oulu

Flame n´Co, Lempäälä

Don´t sit still, Helsinki

Dark Matter, Jyväskylä