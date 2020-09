Kansanäänestystä EU:n elpymispaketista vaativa kansalaisaloite etenee eduskuntaan

EU-johtajat sopivat heinäkuussa 750 miljardin elpymispaketista, jonka on tarkoitus auttaa koronakriisistä kärsineiden jäsenmaiden talouksia. 50 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite esittää, että kokonaisuudesta tulee järjestää kansanäänestys.

Kansalaisaloite, joka vaatii kansanäänestystä EU:n elpymispaketista, etenee eduskuntaan. Tähän tarvittava 50 000 allekirjoituksen raja meni rikki myöhään lauantaina.

Kansalaisaloitteen on laittanut vireille perussuomalaisten nuorisojärjestö Perussuomalainen Nuoriso. Nimien kerääminen alkoi tiistaina, ja aloite on auki ensi vuoden maaliskuuhun asti. Sunnuntaiaamuun mennessä allekirjoittajia oli yli 52 000.

Kansalaisaloitteen mukaan elpymispaketti on "kansallisesta näkökulmasta hyvin merkittävä kokonaisuus, jonka taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset edellyttävät kansan laajaa hyväksyntää."

Lauantai-iltana kansalaisaloitetta mainosti Twitterissä perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho , kun allekirjoituksia puuttui enää 400.

Oppositiosta erityisesti perussuomalaiset on kritisoinut elvytyspakettia voimakkaasti ja ilmoittanut, että puolueen tavoitteena on kaataa paketti. Samoilla linjoilla on ollut myös kristillisdemokraatit.

Hallituksen esitys elpymispaketista saataneen eduskunnan käsittelyyn näillä näkymin loppuvuodesta.

390 miljardia avustuksina ja 360 miljardia lainoina

Kansalaisaloitteessa esitetään, että EU:n elpymispaketin käsittävästä kokonaisuudesta tulee järjestää kansanäänestys. Elpymispaketti sisältää monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021–2027 sekä elpymisvälineen, joista EU-johtajat pääsivät sopuun 21. heinäkuuta.

Yhteensä 750 miljardin euron elpymisvälineestä jäsenmaille jaetaan 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia euroa lainoina. Elpymisväline on voimassa vuoteen 2023 asti.

Arvion mukaan Suomi saa elpymisvälineestä 3,2 miljardia euroa ja avustusmuotoisesta tuesta tulee maksettavaksi Suomelle 6,6 miljardia. Suomen kokonaisvastuu elpymisvälineestä olisi noin 13 miljardia euroa, johon kuuluvat myös takausvastuut.

EU-komissio ottaa nimiinsä lainat, jotka jäsenmaat maksavat ne takaisin korotettuina jäsenmaksuina vuosien 2021–2058 aikana.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) antoi 9. syyskuuta eduskunnalle pääministerin ilmoituksen EU:n elpymispaketista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä. Marinin mukaan Suomi tulee laatimaan oman elpymissuunnitelman, jolla taloutta elvytetään vakavan kriisin keskellä.