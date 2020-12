Kotimaa

Kaunis paketti on puoli lahjaa, tietävät bloggaajat Jani Koskinen ja Aleksi Lindberg: Näillä vinkeillä tumpelokin paketoi joululahjat kauniisti ja persoonallisesti

Julkaistu: 12.12.2020 klo 7:00

Lapsina Jani Koskinen ja Aleksi Lindberg paketoivat kaikki perheen joululahjat. Tehtyään aikansa perinteisiä paketteja he miettivät, voisiko niistä tehdä astetta persoonallisempia. Nyt he pitävät paketointiblogia ja ovat julkaisseet pakettien tekemisestä kirjankin. "Monesti paketti jää paremmin mieleen kuin itse lahja", he sanovat.