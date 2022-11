Koirille tuhat neliömetriä tilaa– Kajaaniin avattiin koiraurheiluhalli Vaara

Kainuun ensimmäinen koiraurheilulle omistettu areena avattiin lauantaina Kajaanissa Kehräämötie 20:en. Koiraharrastusseura High Five Agility Teamin hallinnoima areena on lämmitetty plus 15 asteeseen ja on keinonurmella päällystetty. Rata mahdollistaa esimerkiksi virallisten…