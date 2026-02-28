Paikallisuutiset

”Koko prosessi on ollut järkytys” – Ihmiskauppaoikeudenkäynti tuli päätökseen Jukka Kriston puolustuksen loppulausunnolla

Aluesyyttäjä Niina Palojärvi näkee, että puolustuksen loppulausunto ei kumoa syytteitä.

Jukka Kriston (oikealla) loppulausunnot esittivät hänen asianajajansa Reetamaria Ylitalo sekä etäyhteydellä laamanni Kai Kotiranta. Kuva: Eija Koivumaa
Kainuun Sanomat

Kuukausia kestänyt ihmiskauppaoikeudenkäynti tuli päätökseen tällä viikolla. Tiistain ja torstain välisenä aikana kuultiin loppulausunnot syyttäjältä, syytettyjen puolustukselta ja asianomistajilta Rovaniemen hovioikeudessa.

Viimeisenä loppulausunto kuultiin syytetyn Jukka Kriston puolustukselta tors

