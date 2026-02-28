Paikallisuutiset
”Koko prosessi on ollut järkytys” – Ihmiskauppaoikeudenkäynti tuli päätökseen Jukka Kriston puolustuksen loppulausunnolla
Aluesyyttäjä Niina Palojärvi näkee, että puolustuksen loppulausunto ei kumoa syytteitä.
Kuukausia kestänyt ihmiskauppaoikeudenkäynti tuli päätökseen tällä viikolla. Tiistain ja torstain välisenä aikana kuultiin loppulausunnot syyttäjältä, syytettyjen puolustukselta ja asianomistajilta Rovaniemen hovioikeudessa.
Viimeisenä loppulausunto kuultiin syytetyn Jukka Kriston puolustukselta tors