Kommentti: Politiikan kevään kipupisteet: vaalit ja heti perään puoliväliriihi

Kuntavaaleihin on aikaa alle kolmen kuukautta, jos muuta ei päätetä. Vaalit sähköistävät aina eduskunnan ja politiikan tunnelmaa, vaikka kuinka yritettäisiin vakuuttaa, että kyseessä ovat paikalliset mittelöt.

Koronavuonna 2020 opposition oli vaikea profiloitua. Eduskunnassa keskityttiin koronatoimia koskevaan kiireelliseen lainsäädäntöön, jota oppositio tuki.

Tiistaina alkavalla eduskuntakaudella oppositio pystynee haastamaan hallitusta enemmän. Puruluita on ainakin kaksi: EU:n elpymispaketti ja sote-esitys.

EU:n elpymispakettiin eduskunta pääsee kiinni jo kevätkautensa aluksi, kun se käy lähetekeskustelun hallituksen esityksestä Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä.

On selvää, että perussuomalaiset haastavat hallitusta ja erityisesti keskustaa koronapandemian takia sovitusta 750 miljardin euron suuruisesta EU:n elpymisvälineestä. Tilanne on entistä herkullisempi, kun Suomen arvioitu saanti EU-varoista hupenee ja Italia saa suurpotin, jonka käytöstä on helppo herättää epäilyjä.

Sote-esitystä eduskunnan valiokunnat käsittelevät koko kevään ajan. Jos kaikki menee aikataulussaan, sotesta voidaan äänestää isossa salissa kesäkuussa ennen eduskunnan kesätaukoa.

Kannatuskuopassa rämpivä keskusta on hallituspuolueista kovimmalla kuntavaaleissa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho julisti puolueen kuntavaaliavauksessa sodan keskustalle. Halla-aho sanoi, että paras ja ainoa tapa panna piste punavihreälle hallitukselle on äänestää kuntavaaleissa perussuomalaisia. Kun keskusta lähtee, lähtee myös hallitus, on Halla-ahon logiikka.

Hallitus lykkäsi kautensa tärkeän tarkastelupisteen, puoliväliriihen kuntavaalien jälkeiselle viikolle. Näin hallituksen ikävät päätökset eivät ehdi vaikuttaa vaalitulokseen. Toisaalta kukin hallituspuolue löytää puoliväliriihestä sopivan syyn lähteä hallituksesta, jos lähtöhaluja on huonon vaalituloksen takia.

Puoliväliriihessä hallitus keskustelee talouspolitiikan isosta kuvasta. Milloin on sopiva hetki lopettaa elvyttävä politiikka ja milloin aloitetaan sopeutukset eli leikkaukset ja verojen kiristykset? Kireyttä voi ennakoida päähallituspuolue sdp:n ja keskustan välille talouspolitiikan virityksestä.

Hallituksen pitäisi päättää puoliväliriihessä seuraavista työllisyystoimista. Listalla ovat muun muassa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehtojen tiukennus ja paikallinen sopiminen. Ne ovat vaikeita asioita erityisesti vasemmistoliitolle.

Ilmastopolitiikan väliarvio hiertää vihreiden ja keskustan välejä. Tilannetta huhtikuussa helpottaa se, että hallitus siirsi vaikeimmat päätökset liikenteen päästövähennyksistä ensi syksyyn.