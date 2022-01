Korona pisti myös Hokin toiminnan tauolle

Kajaanin Hokin Mestis-joukkueen toiminta on keskeytetty koronatartuntojen vuoksi. Joukkuetoiminta on pysähdyksissä ainakin ensi maanantaihin saakka. Seuran mukaan tartuntoja joukkueessa on "runsaasti".

Tartuntojen vuoksi joukkueen kuluvan viikon pelit siirtyvät myöhempään ajankohtaan. Hokin…