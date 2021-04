Koronatartuntoja ei muutamaan päivään

Kainuussa ei ole todettu uusia koronatartuntoja tällä viikolla, kertoo Kainuun sote.

Edellinen positiivinen testitulos on viime sunnuntailta 25.4. Ilmaantuvuus on tällä hetkellä 22,2 viimeisen kahden viikon ajalta. Kainuu on koronapandemiassa perustasolla.

Koronarokotukset ovat alkaneet 60-vuotiaiden ikäluokalle sekä kaikille riskiryhmään kuuluville. Koronarokotuksiin voivat nyt varata ajan vuonna 1961 ja sitä aiemmin syntyneet. Ajanvaraus Omasote-palvelun valikosta paikkakuntansa iänmukaiset koronarokotukset. Rokotteena on Pfizerin tai Modernan mRNA-valmiste.

Rokotusaikoja on myös 2005 tai sitä aiemmin syntyneille, jotka kuuluvat riskiryhmään 1 ja 2 kuuluvat. Ajanvaraus Omasote-palvelusta.

Aikoja on varattavissa tällä hetkellä seuraavan kahden viikon jaksolle. Vapaita aikoja nettivaraukseen lisätään rokotteiden saatavuuden mukaan.

Varaus- ja muut ohjeet on koottu Kainuun soten infosivulle sote.kainuu.fi/koronarokotukset.

Ajanvarausnumeroon 044 709 3788 pyydetään soittamaan vain, mikäli nettiajanvaraus ei ole mahdollista. Takaisinsoiton jonossa on noin 750 puhelua; odotusaika on tällä hetkellä noin 3 vrk.

Kainuun soten yleinen sote-palvelujen neuvonta, uuden sairaalan palveluneuvontatiski ja puhelinvaihde ovat avoinna ajalla 1.5 – 30.9.2021 kello 8.00 – 16.00.