Paikallisuutiset
Krista Ohtosen perheelle on pyöritelty päätä ja mulkoiltu – kajaanilainen äiti kertoo arjestaan viiden nepsy-lapsen kanssa
Krista Ohtosen perheeseen tuli 15 vuotta sitten ensimmäinen ADHD-diagnoosi. Sen jälkeen diagnooseja tuli lisää. Ohtosen mielestä on tärkeää, että neuropsykiatrisista haasteista puhutaan yhteiskunnassa positiivisesti.
Minttu Ohtonen, 9, lötköttää nojatuolissa videota katsellen. Korvillaan hänellä on vaaleanpunaiset, söpöt korvaläpät.
Kaksoissisko Emilia Ohtonen, 9, pelaa kännykällä videopeliä. Menossa on tyttöjen ruutuaika, jota on tunnin verran päivässä.
Tyttöjen äiti Krista Ohtonen istuu sohvalla ja neuloo Mintul