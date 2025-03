Ihmiset

Sotakamreeri Matti Halonen on saanut tunnustusta sotahistorian ja veteraanien hyväksi tekemästä työstään. Itselleen hän ei kuitenkaan ole kunniaa haalinut. Kuva: Niko Kemppainen

Kuhmolainen sotakamreeri Matti Halonen oli kärkijoukoissa, kun talvisodasta alettiin puhua oikeilla nimillä

Matti Halonen on tehnyt pitkän ja ansiokkaan työn kuhmolaisen sotahistorian ja veteraanien parissa. 1990-luvulla hän antoi panoksensa Kuhmon sotahistorian muiston edistämiselle.

Niko Kemppainen Kainuun Sanomat

Sotakamreeri on yksi Suomen historian vanhimpia arvonimiä, jonka juuret ulottuvat jo 1800-luvulle. Se on myös todella harvinainen. Itsenäisyyden aikana sotakamreerin arvonimi on myönnetty vuodesta 1920 lähtien vain 84 henkilölle.

Kuhmolainen Matti Halonen, 81, on Kainuun ainoa sotakamreeri. Tasavalla