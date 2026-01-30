Urheilu

Kajaanin Body-Centerillä treenasi aiemmin HIIT-ryhmä, johon kuuluivat Antti Rimpiläinen, Jukka Pellikka, Juha Rimpiläinen, Timo Heikkinen ja Hannu Mylly. Kuva: Inka Hurskainen

Kuntoilu tulee tarpeeseen – ”Suomalaisten kunto on laskenut kuin lehmän häntä kaikissa ikäluokissa”

Kainuun Liikunnassa tavoite suomalaisten fyysisen toimintakyvyn merkittävästä nostosta koetaan realistisena, mutta se vaatii yksilöiden tekoja.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Suomalaisten fyysistä toimintakykyä halutaan nostaa 15 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Tavoitetta varten on UKK-instituutti kehittänyt uuden, kansainvälisestikin ainutlaatuisen fyysisen toimintakyvyn indeksin, joka perustuu mitattuihin tietoihin. Indeksi yhdistää fyysisen kunnon, kehonkoostumuksen

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä