Paikallisuutiset

Kysyimme: Millaista joulua ja tulevaa vuotta toivotat?

Kainuun Sanomat kysyi kajaanilaisilta, millaiset jouluntoivotukset he haluavat lähettää lehden lukijoille ja mitä he toivovat tulevalta Kajaanin 375-vuotisjuhlavuodelta.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Tulevana vuonna Kajaanin kaupunki juhlii 375-vuotista historiaansa. Juhlavuosi täyttyy erilaisista tapahtumista ja merkkipäivistä, ja tapahtumien lisäksi juhlavuoteen mahtuu kilpailuja, tempauksia sekä yhteistä tekemistä. Juhlavuotta kaupunki juhlii teemalla ”Yhdessä”.

Kainuun sanomat kysyi kajaanila

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä