Paikallisuutiset

Kysyimme: Millaista joulua ja tulevaa vuotta toivotat?

Kainuun Sanomat kysyi kajaanilaisilta, millaiset jouluntoivotukset he haluavat lähettää lehden lukijoille ja mitä he toivovat tulevalta Kajaanin 375-vuotisjuhlavuodelta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tulevana vuonna Kajaanin kaupunki juhlii 375-vuotista historiaansa. Juhlavuosi täyttyy erilaisista tapahtumista ja merkkipäivistä, ja tapahtumien lisäksi juhlavuoteen mahtuu kilpailuja, tempauksia sekä yhteistä tekemistä. Juhlavuotta kaupunki juhlii teemalla ”Yhdessä”.

Kainuun sanomat kysyi kajaanila