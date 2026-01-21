Paikallisuutiset

Kainuun hyvinvointialueen kuljetuspalveluissa on ollut ongelmia toimituksen tietojen mukaan Laakajärven lisäksi myös Paltamossa ja Puolangalla. Kuvituskuvan taksi ei liity juttuun. Kuva: Timo Varila

Laakajärvelle Sotkamoon on hankala saada hyvinvointialueen lakisääteistä kyytiä – ”Tosissaan vaikeuttaa ja tuo hermopainetta”

Epävarmuus sovitun taksikyydin toteutumisesta tuo asiakkaalle stressiä ja saattaa nostaa kynnystä ylipäätään tilata kuljetusta. Ongelmia on muuallakin Kainuussa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Miehensä omaishoitajana toimiva Senja Partanen kuvailee laakajärveläisten haasteita Kainuun hyvinvointialueen kuljetuspalveluiden kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuspalveluista maksetaan omavastuuosuutena linja-autolipun hinta. Etenkin marraskuussa kyytien aikataulutuksen kanssa oli kuite

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä