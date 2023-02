Lauri Markkanen valittiin NBA:n tähdistöotteluun

Suomen Lauri Markkanen on valittu koripallon NBA:n tähdistöotteluun. Markkanen on historian ensimmäinen suomalainen koripalloilija, joka on valittu otteluun. Tähdistöottelu pelataan 19. helmikuuta Markkasen seurajoukkueen Utah Jazzin kotihallissa Salt Lake Cityssä.

