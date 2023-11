Kotimaa

Lindan kaksiossa kymmenet kasvit mutustelevat ötököitä ravinnokseen – näillä vinkeillä pääset alkuun petokasvien kasvatuksessa

Linda Engström, 25, kasvattaa kotonaan erilaisia lihansyöjäkasveja, joiden ansoissa näkyy jatkuvasti saaliita. Petokasvit saavat hyönteisistä ravintonsa ja vaativat muutenkin tarkempaa hoitoa kuin tavalliset huonekasvit.

Riitta Saarni Kainuun Sanomat

Kannukasvit roikkuvat amppeleissa ikkunan edessä. Linda Engströmin kädessä on Nepenthes 'briggsiana'. Kuva: Marttiina Sairanen

Linda Engströmin kotona ei pahemmin banaanikärpäsiä näy, ja niitä saisi kuulemma olla enemmänkin. Syykin on selvä. Pienehkössä kaksiossa on noin 50 erilaista lihansyöjäkasvia. Niitä on ruukuissa vesikaukalossa ja parvekkeella. Kasveja roikkuu myös keittiön ja olohuoneen ikkunoiden edessä amppeleissa