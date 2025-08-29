Paikallisuutiset
Linnanvirta alkoi hyvässä säässä – Nikkaset juhlivat jokivarressa kuopuksen 1-vuotissynttäreitä
Jäätelöjonosta löytyi muun muassa Hollannista juuri muuttanut upouusi kajaanilainen, jolle Linnanvirta oli kuin kiva tuliaislahja.
Kajaanin Linnanvirran puistojuhla alkoi perjantaina hyvässä säässä ja iloisissa tunnelmissa. Tapahtuma kestää koko viikonlopun.
Saku ja Jenni Nikkanen olivat tulleet puistojuhlaan koko perheen voimin. Perheellä oli todellakin aihetta juhlaan, sillä perheen kuopus Aini Nikkanen täytti perjantaina yhde