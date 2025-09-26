Paikallisuutiset
Lopulta sinnikkyys ja kärsivällisyys palkittiin – srilankalaiset Prasad Surendra ja Jayani Fernando löysivät töitä ja ovat tyytyväisiä kajaanilaisia
Kainuu on monikulttuurinen maakunta, mutta yritysten valmiudessa palkata ulkomaalaistaustaisia on kehitettävää.
Jos olet kärsivällinen ja tavoitteesi ovat selkeät, voit saavuttaa unelmasi.
Tämä viesti toistuu srilankalaisen pariskunnan Prasad Surendran ja Jayani Fernandon puheissa.
Vuonna 2023 Sri Lankassa naimisiin mennyt pariskunta muutti Kajaaniin viime vuoden maaliskuussa, jolloin Fernando tuli opiskelemaan