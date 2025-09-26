Paikallisuutiset

Sri Lankasta kotoisin olevat Jayani Fernando ja Prasad Surendra ovat asuneet puolitoista vuotta Kajaanissa. He saapuivat Fernandon opiskelupaikan myötä ja ovat kotiutuneet uuteen pohjoiseen kotikaupunkiinsa mainiosti. Kuva: Miika Manninen

Lopulta sinnikkyys ja kärsivällisyys palkittiin – srilankalaiset Prasad Surendra ja Jayani Fernando löysivät töitä ja ovat tyytyväisiä kajaanilaisia

Kainuu on monikulttuurinen maakunta, mutta yritysten valmiudessa palkata ulkomaalaistaustaisia on kehitettävää.

Jos olet kärsivällinen ja tavoitteesi ovat selkeät, voit saavuttaa unelmasi.

Tämä viesti toistuu srilankalaisen pariskunnan Prasad Surendran ja Jayani Fernandon puheissa.

Vuonna 2023 Sri Lankassa naimisiin mennyt pariskunta muutti Kajaaniin viime vuoden maaliskuussa, jolloin Fernando tuli opiskelemaan

