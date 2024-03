Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kaikenlaisia käsityksiä demokratiasta

Hannu Suutari Kainuun Sanomat

Minkälaista luottamusta ihminen voi odottaa saavansa, jos hän on eri tilanteissa eri mieltä?

On täysin käsittämätöntä keskustan Teuvo Hatvan ja Risto Oikarisen kirjoitukset lehdessä, missä he kertovat olevansa kaupungin hallituksen puheenjohtajana ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana sitoutuneet edessä oleviin välttämättömiin palveluverkko- uudistuksiin, mutta Vuolijoen kyläyhdistyksen edustajina irtisanoutuvat niistä.

Vielä harmittelevat sitä, että lehti on laittanut kirjoittaneiden luottamustehtävät allekirjoituksiin.

Vaikeita päätöksiä tehtäessä on tärkeää, että me luottamushenkilöt voimme luottaa toisiimme yli puoluerajojen.

Meillä on totuttu toimimaan rehdisti. Se on suoraselkäisyyttä, vilpittömyyttä, rehellisyyttä kaikissa tilanteissa. Rehtiyden kautta voi saada luottamuksen toimissaan.

Johtajuutta on se, että kykenee esittämään tosiasiat ja oman näkemyksensä vaikeissakin ja kaikissa tilanteissa niin kuin ne ovat – myös tilanteissa, mikä ei ole itselle kovin mieluinen.

Johtajuutta ei ole mielistely sinne sun tänne.

Demokratiaan kuuluu, että luottamushenkilö ilmaisee selkeästi näkemyksensä, eikä näkemys saa muuttua riippuen missä tilanteessa hän sen esittää.

Elämässä yleensäkin on hyvä ohje: Kun on avoin ja rehti, ei tarvitse käyttää aikaa siihen, mitä on tullut missäkin tilanteessa kenellekin sanottua.

Kirjoittaja on Kajaanin kaupunginvaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen (kok.).