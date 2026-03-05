Paikallisuutiset

Ison-Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies kävi Vuokatissa tutustumassa Olympiavalmennuskeskukseen ja matkailualaan. Kuva: Kasperi Lumijärvi

Maistuuko rönttönen Ison-Britannian suurlähettiläälle? Herkuttelun lisäksi Laura Davies puhui Euroopan turvallisuudesta

Maisemia Vuokatissa ihastellut suurlähettiläs Laura Davies aikoo tuoda lapsensa hiihtämään ja kenties karhujakin katsomaan. Kevyempien aiheiden lisäksi Davies kertoo näkemyksiään sotilaallisesta yhteistyöstä ja kauppasuhteista.

Kasperi Lumijärvi Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ison-Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies poikkeaa perinteisestä diplomaattikuvasta. Hän on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa jakamistaan suomalaisten perinneherkkujen maisteluvideoista.

Viestintätavan taustalla on rakkaus ruokaan ja halu tavoittaa ihmisiä.

– Minusta suomalaiset ja bri