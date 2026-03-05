Paikallisuutiset
Maistuuko rönttönen Ison-Britannian suurlähettiläälle? Herkuttelun lisäksi Laura Davies puhui Euroopan turvallisuudesta
Maisemia Vuokatissa ihastellut suurlähettiläs Laura Davies aikoo tuoda lapsensa hiihtämään ja kenties karhujakin katsomaan. Kevyempien aiheiden lisäksi Davies kertoo näkemyksiään sotilaallisesta yhteistyöstä ja kauppasuhteista.
Ison-Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies poikkeaa perinteisestä diplomaattikuvasta. Hän on tullut tunnetuksi sosiaalisessa mediassa jakamistaan suomalaisten perinneherkkujen maisteluvideoista.
Viestintätavan taustalla on rakkaus ruokaan ja halu tavoittaa ihmisiä.
– Minusta suomalaiset ja bri