Kulttuuri
Mikko Töyssy ja Mikael Konttinen keikkailevat Sotkamossa – viihdekonsertti tarjoaa musiikkia ja huumoria
Mikko Töyssyn ja Mikael Konttisen viihdekonsertti järjestetään Sotkamon lukio-kirjaston tapahtuma-aukiolla.
Näyttelijä ja muusikko Mikko Töyssy ja muusikko Mikael Konttinen tuovat Sotkamoon Let´s Vits Again -viihdekonsertin, joka tarjoaa viihdettä niin musiikin kuin huumorinkin ystäville.
Hauskojen juttujen lisäksi konsertissa kuullaan musiikkia. Konsertissa soivat esimerkiksi kappaleet O sole mio, My way,