Markus Frey tarkisti talonsa aurinkokennot ja niiden asennusdokumentit – aurinkosähkö voi olla palovaara, jos asennukset tehdään huolimattomasti

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kertoi kesällä vaarallisista aurinkosähköjärjestelmien asennuksista. Loppuvuoden aikana virastoon tuli lukuisia uusia ilmoituksia virheistä. Aurinkopaneelien asennukset jatkuvat vilkkaina: noin 80 prosenttia paneeleista asennetaan pientaloihin.

Teppo Kuittinen Kainuun Sanomat

Markus Frey on ollut tyytyväinen taloutensa aurinkosähköjärjestelmään ja sen asennustyöhön. Kuva: Teppo Kuittinen

Markus Frey ja Maaretta Tukiainen hankkivat vuosi sitten kotitalonsa katolle aurinkopaneelit. He ovat olleet tyytyväisiä hankintaan, vaikka ihan tarkkaan he eivät ole laskeneet, kuinka paljon säästöä on tähän mennessä tullut.

– Merkkivalo palaa, eli nytkin aurinkokennot tuottavat sähköä, Frey toteaa