Maud Lewis maalasi valoa elämäänsä – perjantain elämäkertaelokuva näyttää kaksi puolta

Maudie

*** Kanadalaisen Maud Lewisin (1903–1970) naivistisissa maalauksissa maalaiselämä on hevosajelua hohtavilla hangilla taikka kesäisen luonnon keskellä. Puut kukkivat, lehmät syövät mehevää heinää ja bambit katsovat maisemaa. Värit ovat kirkkaita, ja kaukana on kavala maailma. Vanhoista valokuvista katsoo kumararyhtinen, vienosti hymyilevä nainen. Aisling Walshin ohjaama elämäkertaelokuva näyttää Lewisin elämän kaksi puolta. Varjoa olivat heikko yleiskunto, nivelreuma ja köyhyys. Valoa olivat hänen taulunsa. Walshin elokuva yrittää liittää sille puolelle myös Lewisin liiton Everett Lewisin kanssa.

Ethan Hawken esittämä kalamies on kuitenkin nykymaailman mittapuun mukaan varsin karu, lannistava tyyppi. Sally Hawkinsin antaumuksellinen nimirooli vääntää elokuvan kuitenkin valon puolelle. Ensiesitys. (Kanada 2016)

Matkalla seikkailuun

** Ennen Matti Kassilan loistavia komediajännäreitä oli Yrjö Nortan pieni seikkailu, jossa kemisti kehittää elämää pidentävän ihmelääkkeen. Pääroolien Aku Korhonen ja Sirkka Sipilä ovat muuta elokuvaa irtonaisempia. (Suomi 1945)

Ivalo

*** Ivalon toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt nähtävillä. Kymmenen sijasta niitä on kuusi, eikä tyhjäkäynnistä enää voi syyttää. Lopussa sen sijaan tulee kiire, kun yhteen niputetaan venäläinen murhakerho, suomalaisen urheilun doping-varjot, paritkin isätraumat ja tavallisemmat ihmissuhdehuolet. Kansainvälistä menestystä halutaan jatkaa entistä tiukemmalla tempolla ja toiminnalla. Ansiokkaasti Iina Kuustonen rientääkin taisteluihin ivalolaispoliisi Nina Kautsalona. Siinä viuhtoessa kotiasiat Marita-siskon ( Pihla Viitala ), Esko-exän ( Mikko Leppilampi ) ja Venla-tyttären ( Venla Ronkainen ) kanssa menevät vähän läpihuutojuttuna. (Suomi 2021)

Pekka Eronen

kriitikko