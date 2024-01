Paikallisuutiset

Miikka Kortelainen (vas.), Eero Suutari (kok.) ja Minna Partanen (ps.) tekivät Kainuun Sanomien vaalikonetta toimituksessa Kajaanin Kauppakadulla. Kuva: Miika Manninen

Meininki oli rento, kun kolme päättäjää testasi Kainuun Sanomien vaalikoneen – Näitä asioita he kommentoivat valitessaan presidenttiehdokasta

Kuka on nopein vastaaja? Kuka ihmettelee Halla-ahon nousua omalle listalleen? Kenet yllätti Essayah? Mikä on väittämä, joka on täysin väärin tehty? Katso video, jossa kainuulaispoliitikot arvioivat vaalikoneen lopputulosta.

Tanja Nuotio Kainuun Sanomat

Kolme kainuulaista poliitikkoa oli tällä viikolla uuden edessä, sillä he vastasivat näissä presidentinvaaleissa ensimmäistä kertaa vaalikoneeseen.

Kainuun Sanomat pyysi kolmea kajaanilaista poliitikkoa, joilla on jo pitkä kokemus, testaamaan lehden vaalikonetta.

Perussuomalaisten Minna Partasen, vasem