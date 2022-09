Menneisyyden miehet tekevät keikkaa lauantai-illan elokuvassa

Dragged Across Concrete

*** Konkaripoliisi ja vielä vanhempi kollega päätyvät väkivaltaisuutensa vuoksi virkavapaalle. He päättävät kehittää jotain muuta tienestiä. Sitä vielä vanhempaa esittää Mel Gibson , toista Vince Vaughn . Noista lähtökohdista joku toinen Hollywoodissa olisi arvatenkin polkaissut railakkaan toimintakomedian, jossa autonpelti paukkuu, Gibson murjottaa, Vaughn vitsailee ja luotien laulu vain soi. Ohjaaja S. Craig Zahler teki toisin.

Dragged Across Concrete kyllä pitää tiukkaa pokkaa, mutta käytännössä irvailee koko kyttäjännärin ikuisesti äijäilevälle, putkinäköiselle lajityypille. Ohjaajalla on muusikkotaustaa ja rytmin ymmärrystä, joten hän malttaa hivuttaa jotain leivän mussutusta yli toisen päähenkilön – ja katsojan – ratkeamispisteen. Kaksi ja puoli tuntia ei tässä tapauksessa tunnu liioittelulta. Jännite kypsyy. Ensiesitys. (USA 2018)

Masterminds

** Jared Hessin ryöstökomedia on juuri sitä, mitä edellä mainittu elokuva välttelee: riemunkirjavia vaatteita ja vitsejä tursuava tositarina, jota pakerrus painaa. Mukana on Zach Galifianakis . (USA 2016)

El Topo

*** Outoja tyyppejä ja rituaaleja; raajarikkoja ja symbolien vyöryä; eläinten kaltoin kohtelua, seksiä ja uskonnon möyhintää: jos nuoret surrealistit Luis Bunuel ja Salvador Dali olisivat tehneet länkkärin, se olisi voinut näyttää tältä. Vankkaa kulttimainetta nauttiikin.

Chileläissyntyinen ohjaaja Alejandro Jodorowsky esittää itse tummanpuhuvaa ratsastajaa, jonka pitää kohdata ylivoimaiset asesankarit. On helppo ymmärtää, että David Lynch on ihaillut elokuvaa. Genesiksen Peter Gabrielin se innoitti luomaan albumia The Lamb Lies Down On Broadway . El Topoa ei ehkä ole helppo katsoa, mutta taatusti se mieleen painuu. (Meksiko 1970)

Pekka Eronen