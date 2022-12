Merja Kyllönen juhlii Linnassa hyvillä fiiliksillä, mutta vakavamielisesti – katso videolta kansanedustajan suosikkipaikka Kainuussa

Suomussalmelainen pitkän linjan kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) saapui itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle väsyneenä mutta hyväntuulisena.

– Takana on rankka syksy, mutta juhliin on aina kiva mennä, varsinkin kun on ollut taukoa.

Kyllönen on kuitenkin sitä mieltä, että…