Metsähallitus: Hukkajoen kunnostustyöt päätökseen – "Raakkujen kuoleman tai kuolemattomuuden näkee oikeastaan vasta ensi talven jälkeen"

Metsähallituksen Luontopalvelujen raakunsuojelijat siivosivat Hukkajoen tuhoaluetta elinkelpoiseksi jokihelmisimpukoille. Kuva: Pirkko-Liisa Luhta / Metsähallitus

Metsähallituksen mukaan nykylainsäädännöllä raakun pitäisi olla turvassa.

Frida Ahonen, STT Kainuun Sanomat

Metsähallituksen mukaan välittömät toimet raakkujen pelastamiseksi Kainuun Suomussalmen Hukkajoella on saatu päätökseen.

– Voi sanoa, että (Hukkajoki) taputeltiin toissa päivänä maanantaina, toimme sieltä tavarat pois. Tilanne on siellä se, että on tehty se, mikä on tehtävissä, Metsähallituksen proje