Paikallisuutiset
Mia kertoo kamppailustaan masennuksen kanssa, Mikko puhuu Kainuun huumetyöstä – vertaistuki on esillä avoimessa tilaisuudessa Kajaanissa
Tapahtuma on keskiviikkona Kajaanin pääkirjastolla.
Kajaanin kaupunginkirjastolla pohditaan keskiviikkona kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen merkitystä. Ne ovat mahdollisuuksia, joita ei aina osata hyödyntää.
Tapahtuman nimi on Ihmiseltä ihmiselle - Kokemusääni kuuluviin! ja se järjestetään keskiviikkona 10.9. kello 12-15 Kajaanin kaupunginkirjast