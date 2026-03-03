Paikallisuutiset
Mitä kajaanilaisille nuorille kuuluu? Uusi nuorisovaltuusto puhuu hyvinvoinnin puolesta
Nuorisovaltuuston jäsenet kertoivat mietteitään energiajuomista ja kännykkäkiellosta. Myös välitunnit ja koulumatkat herättivät keskustelua. Nuorisovaltuutetut haluavat edistää nuorten hyvinvointia ja vapaa-ajan toimintaa.
Turvallisuus, nuorten hyvinvointi ja Kajaani, joka olisi kaikille hyvä paikka asua, luettelevat nuorisovaltuutetut yhdessä. He haluavat saada nuorten äänen entistä paremmin kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.
Kysyimme Kajaanin uudelta nuorisovaltuustolta, mitä kajaanilaisille nuorille kuuluu. Alina