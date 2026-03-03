Paikallisuutiset

Kajaanin uudet nuorisovaltuutetut haluavat saada nuorten äänen kuuluviin. Kuvassa Saga Pyykkönen, vanhusneuvoston edustaja Alina Korhonen, Aada Elfving, Enni Korhonen, tiedotusvastaava Petra Matikainen, puheenjohtaja Onni Pikkarainen ja varapuheenjohtaja Lenni Turunen. Kuva: Maria Hoppania

Mitä kajaanilaisille nuorille kuuluu? Uusi nuorisovaltuusto puhuu hyvinvoinnin puolesta

Nuorisovaltuuston jäsenet kertoivat mietteitään energiajuomista ja kännykkäkiellosta. Myös välitunnit ja koulumatkat herättivät keskustelua. Nuorisovaltuutetut haluavat edistää nuorten hyvinvointia ja vapaa-ajan toimintaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Turvallisuus, nuorten hyvinvointi ja Kajaani, joka olisi kaikille hyvä paikka asua, luettelevat nuorisovaltuutetut yhdessä. He haluavat saada nuorten äänen entistä paremmin kuuluviin kaupungin päätöksenteossa.

Kysyimme Kajaanin uudelta nuorisovaltuustolta, mitä kajaanilaisille nuorille kuuluu. Alina