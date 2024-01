Kotimaa

Miten uusi, tiukentunut hoitotakuu toteutuu? Kainuussa on kuntakohtaisia eroja – Kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajaa kiristettiin syksyllä

Hoitotakuun toteutumisesta on vaikeuksia saada tietoja hyvinvointialueilta. Kokonaisuudesta yrittää päästä kartalle Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL. Kuva: Kimmo Penttinen

Hoitotakuun tiukennus on saattanut onnistua, mutta tietoa tilanteesta on mahdoton saada. Kainuussa palvelualuepäällikkö Jouko Kotimäki kertoo, että ongelmana on erityisesti hoitotakuuseen kuuluvien ja sen ulkopuolelle jäävien käyntien erottaminen toisistaan.

Raisa Korkki Kainuun Sanomat

Perusterveydenhuollon hoitotakuu kiristyi syyskuun alussa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti joulukuussa, että perusterveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi lokakuussa aiempaa nopeammin.

Todellisuudessa hyvinvointialueilla on vaikeuksia toimittaa THL:lle tilastotietoa asiasta. Ongel