Puheenjohtajat ylhäältä vasemmalta alkaen: Sari Alakurtti (vihr.), Minna Partanen (ps.), Paavo Oikarinen (kesk.), Miikka Kortelainen (vas.), Paavo Enroth (kok.), Sami Kilpeläinen (kd.) ja Raimo Piirainen (sd.). Kuva: Arkisto

Näin aluevaltuuston ryhmänjohtajat lähtisivät korjaamaan hyvinvointialueen taloutta – kokoomuksen Enroth väläyttää ylepolin yksityistämisellä

Kainuun Sanomat kysyi aluevaltuuston ryhmien puheenjohtajilta heidän näkemyksiään siitä, mistä hyvinvointialue löytää tarvittavat kymmenien miljoonien eurojen säästöt.

Antti Huusko Kainuun Sanomat

Puheenjohtajat vastasivat sähköpostilla muun muassa siihen, miten hyvinvointialueen alijäämä pidetään kurissa ja onko palvelurakenteeseen puututtava.

Kaikkien valtuustoryhmien puheenjohtajien mielestä on selvää, että hyvinvointialueen palvelurakenteeseen on tulossa muutoksia. Näkemyseroja on kuitenkin siitä, millä tavoin palvelurakenteeseen tulisi puuttua.

Vasemmistoliiton Miikka Kortelaisen mukaan palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä, s