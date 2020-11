Naisasianainen käärii hihat

Zarah

★★★ Huulipuna liukuu kuin luoti läpi kirjoituskoneen, lasin ja sikarin. Lopuksi uhmakkaan näköinen nainen punaa sillä huulensa. Zarah -sarjan tunnuksesta tulee hieman poseeraava vaikutelma. Sellainen saksalainen minisarja ei onneksi ole.

Sarja sijoittuu 1970-luvun alun Länsi-Saksaan, jossa naisasialiikehdintä on nousussa. Naisten seksuaalinen vapautuminen on jo totta, mutta useilla yhteiskunnan aloilla valta on yhä miehillä. Niin lehtimaailmassakin, jossa sisällön ja työpaikkakulttuurin sanelevat juopohkot miehet. On seksuaalista häirintää ja muita naista alentavia valta-asetelmia.

Keskushahmo on naisasialiikkeessä vaikuttava feministikirjailija Zarah Wolf ( Claudia Eisinger ), joka lennähtää Lontoosta kotikaupunkiinsa Hampuriin, missä häntä odottaa apualaispäätoimittajan paikka laajalevikkisessä Relevant-lehdessä.

Zarah luulee tulleensa uudistamaan lehteä ja tuomaan siihen naisnäkökulmaa. Miespomot, päätoimittaja ( Torben Liebrecht ) ja toimitusjohtaja ( Uwe Preuss ) antavat kuitenkin ymmärtää, että hän on johdossa vain silmänlumeena, vailla todellista valtaa.

Tarmokas nainen käärii hihat ja muuttaa ensitöikseen lehden kannen. Työyhteisössä häntä kehotetaan pitämään suutaan soukemmalla ja vähätellään. Syvemmän yhteyden Zara löytää saa toimitusjohtajan tyttären ( Svenja Jung ) kanssa.

Sarja ammentaa kliseisistäkin törmäyksistä. Se tökkii, mutta ei pahasti. Näin metoo-liikkeen aikoina tajuaa, että vaikka naisten asema on parantunut, työsarkaa on valitettavasti yhä.

Sarja luo kiinnostavaa ajankuvaa ja tuo esiin Saksan kipupisteitä, myös dokumenttipätkin. Tiliä tehdään myös natsimenneisyydestä ja kuvataan ajan levotonta yhteiskunnallista liikehdintää.

