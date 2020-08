Näkökulma: Venäjä kärsii vakavasta myrkkysokeudesta – Taho, joka tietää Aleksei Navalnyin jokaisen askeleen, ei löydä myrkkyä eikä suostu kunnon tutkintaan

Venäjän turvallisuuspalvelu on seurannut Putin-kriitikko Aleksei Navalnyitä käytännössä jatkuvasti jo vuosien ajan.

Älkää pidättäkö hengitystä.

Kreml kertoi torstaina, että Venäjä aloittaa tutkinnan Aleksei Navalnyin epäillystä myrkytystapauksesta.

Ilmoitus on yhtä aito kuin hammasta purevan asiakaspalvelijan pokkurointi törkeästi käyttäytyvää asiakasta kohtaan.

Muun muassa Saksa, Ranska, Britannia ja Yhdysvallat ovat vaatineet pitkin viikkoa Venäjää tekemään tapauksesta perusteellisen ja läpinäkyvän tutkinnan.

Venäjän sisäministeriön torstaisen ilmoituksen mukaan kyse on alustavasta "rutiinitutkinnasta".

Venäläissyyttäjät sanovat, että varsinaiselle rikostutkinnalle ei kuitenkaan ole tarvetta, koska mitään merkkejä rikoksesta ei ole löytynyt. Alustavassa tutkinnassa on esimerkiksi etsitty huumeita ja muita aineita Navalnyin käyttämästä hotellihuoneesta.

Totiset nimettömät miehet

Kreml on kiistänyt olleensa millään lailla osallinen Navalnyin sairastumiseen, jossa on häntä nyt hoitavan saksalaisen huippusairaalan mukaan "lähes varmasti kyse myrkytyksestä".

On täysin mahdollista, ettei määräys epäillyn myrkyn antamisesta tullut Kremlistä, tai ette presidentti Vladimir Putinilla ollut siitä tietoa. Taustalla saattavat olla esimerkiksi Navalnyin korruptiotutkinnoillaan suututtamat liikemiehet.

Muutoin Kreml ja Putin ovat kuitenkin takuuvarmasti sekaantuneet Navalnyihin läpikotaisesti.

Kun Navalnyi vietiin lennolla alkaneiden oireiden vuoksi siperialaiseen Omskin sairaalaan hoidettavaksi, Kremlin kätyrit olivat hetkessä paikalla.

Samalla kun siperialaissairaalan johtajalääkäri puhui tiedotusvälineille Navalnyin voinnista, hänen huoneessaan seisoi taustalla kolme totista, vankkarakenteista pukumiestä, jotka kieltäytyivät kertomasta keitä he ovat. Financial Timesin mukaan heidät tunnistettiin nopeasti Venäjän turvallisuuspalvelun jäseniksi.

Seuranta jatkuvaa

Ennen kohtalokasta lentoaan Navalnyi kiersi Siperiaa. Siellä häntä seurattiin aamusta iltaan, paikallinen oppositiopoliitikko kertoi BBC:lle.

Navalnyin perässä on kiertänyt turvallisuuspalvelun väkeä käytännössä koko ajan vuodesta 2017 lähtien, jolloin hän alkoi pyrkiä Putinin vastaehdokkaaksi, Financial Times kertoo.

Navalnyistä on esitetty mustamaalauskampanjoissa esimerkiksi videoita perhelomalta sekä henkilökohtaisia tekstiviestejä ja sähköposteja. Ne ovat kampanjoihin osallistuneen entisen venäläisen tv-käsikirjoittajan mukaan peräisin turvallisuuspalvelulta.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolustautui sanomalla, että turvallisuuspalvelu tekee päätökset kansalaisten seuraamisesta itsenäisesti, eikä Putinin hallinto puutu niihin. Uskokoon ken haluaa.

Eikä unohdeta pidätyksiä ja vangitsemisia: Navalnyi on otettu kiinni ainakin 13 kertaa.

Myrkkyä, ei myrkkyä

Venäjä on myös toppuutellut tutkinnan tarvetta vähättelemällä saksalaislääkärien diagnoosia myrkytyksestä.

Siperialaissairaalan lääkärit sanoivat, ettei Navalnyistä löydy myrkkyä. Aiemmin he väittivät, että Navalnyi kärsii aineenvaihdunnallisesta sairaudesta, jonka laukaisi alhainen verensokeri.

Lääkärit myös sanoivat, että Navalnyi on liian sairas siirrettäväksi Berliiniin. Paikalle saapuneet saksalaislääkärit taas sanoivat, ettei siirrolle ole esteitä

Kenties Omskin johtavat lääkärit tekivät virhediagnoosin maailman seuratuimmasta potilaasta. Toinen selitys on, että heidät käskettiin siihen.

Venäjän sisäisessä propagandassa on jopa väitetty, että Navalnyi on myrkyttänyt itse itsensä, tai että koko tapaus on lännen keksintöä.

Murhien tilaajia ei saada oikeuden eteen

Venäjä on aiemmin tutkinut "menestyksekkäästi "monia hallinnon kriitikoiden ja demokratia-aktivistien murhia ja niiden yrityksiä.

Esimerkiksi ampumistapauksissa murhaajat on usein löydetty, ja heidät on tuomittu, mutta murhien tilaajia ei koskaan löydetä. Venäjä pääsee silti sanomaan, että tapaus on selvitetty.

Lukemattomissa myrkytystapauksissa tekijöitäkään ei tyypillisesti ole saatu oikeuden eteen.

Mitä Navalnyin tapauksesta venäläistutkinnassa ilmeneekään, on selvää, että Kreml ja Venäjän turvallisuuskoneisto tietävät pilkuntarkasti hallinnon ykköskriitikon jokaisen askeleen ja yskähdyksen.