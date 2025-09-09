Ihmiset

”Oletko sinä se Tiktok-liikunnanope?” Kuhmon liikunnanopettaja puhuu avoimesti myös nepsyydestään

Varsinkin polkujuoksu on yksi Ahoniemen arjen lempiharrastuksista. Kuva: Roosa Pirinen

Neuropsykiatrisista ominaisuuksista johtuen esimerkiksi sosiaaliset tilanteet kuormittavat Jenni Ahoniemeä eri tavalla. Autismi- ja ADHD-diagnoosit hän sai vasta aikuisiällä.

Kainuun Sanomat

Kuhmon yläkoululaisille liikuntaa opettavan Jenni Ahoniemen on joku saattanut bongata tuntien ulkopuolella myös sosiaalisesta mediasta. Tiktokissa hänelle on kertynyt vajaa 7 000 seuraajaa, ja joitakin hänen videoita on katsottu yli 450 000 kertaa.

Seuraajamäärä ei Ahoniemen mielestä ole merkittävän

