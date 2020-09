Pääkirjoitus: Elintapamme on ajanut meidät kaltevalle pinnalle

Maapallon luonnon monimuotoisuus katoaa kiihtyvällä vauhdilla. Villieläinten populaatiot ovat kutistuneet keskimäärin 68 prosenttia 50 vuodessa. Selkärankaisia eläimiä on nyt vähemmän kuin koskaan ihmiskunnan historiassa.

Muutos johtuu pääasiassa ihmisen toimista ja niiden seurauksista, kuten maankäytön muutoksista, saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta.

Maailman luonnonsäätiön (WWF) ja Zoological Society of Londonin viime viikolla julkaistu raportti on pysäyttävä. Tai ainakin sen olisi syytä pysäyttää meidät miettiimään, miten kaltevalle pinnalle me ihmiset olemme itsemme asemoineet omilla elintavoillamme.

Meillä suomalaisilla on tapana vedota siihen, että pienen maan teoilla ei maailmaa pelasteta. Vastuuta luonnon köyhtymisestä ei kuitenkaan voi kukaan ulkoistaa. Globalisaatio on nivonut ihmiskunnan yhteen ennennäkemättömällä tavalla. Esimerkiksi ruoan kulutuksemme ympäristövaikutuksista 90 prosenttia kohdistuu Suomen rajojen ulkopuolelle.

Euroopan parlamentti käsitteli luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä tammikuussa. Parlamentti haluaa EU:n ottavan johtoaseman ja takaavan, että vähintään 30 prosenttia sen pinta-alasta on luonnonmukaisessa tilassa vuoteen 2030 mennessä. Parlamentin päätöslauselma vaati, että Kiinan Kunmingissa lokakuussa 2020 järjestettävässä YK:n biodiversiteettikonferenssissa sovitaan laillisesti sitovista tavoitteista biodiversiteetin katoamisen estämiseksi.

Luonto on ehtinyt sen jälkeen näyttää voimansa. Pienenpieni koronavirus on jo siirtänyt tuonkin konferenssin seuraavalle vuodelle, kuten monta muutakin.

Josko tämä herättäisi osallistujamaat todellisuuteen ja monimuotoisuuden kadon pysäyttämistoimet todella alkaisivat, eikä niitä jälleen lykätä eteenpäin, kuten tähän asti on tehty.