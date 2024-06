Pääkirjoitukset

Pääkirjoitus: Yhteisöllinen juhla luo turvaa, myös juhannuksena

Kainuun Sanomat

Juhannusta on vanhastaan vietetty 24. kesäkuuta, joka on kirkollisena juhlapäivänä Johannes Kastajan muistopäivä. Nykyään juhannusta pidetään enemmänkin on valon ja keskikesän suuri juhlana, jolloin meidän on määrä nauttia suven suloisuudesta.

Juhannuspäiväkin on siirretty jo vuodesta 1955 käytännöll