Paikallisuutiset

Sotkamon seurakunnan kirkkoherra Heikki Nissinen (edessä) asetettiin sunnuntaina kirkkoherran virkaan. Nissisen takana Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen violetissa asussa, Pudasjärven kirkkoherra Timo Liikanen (vasemmalla), Kajaanin rovastikunnan lääninrovasti Hannes Seppänen (toinen vasemmalta), Sotkamon kirkkovaltuuston puheenjohtaja Kalevi Valtanen (toinen oikealta) ja pastori Helena Kuja-Kanto. Kuva: Hanna Turunen

Paikalla oli yli 300 seurakuntalaista, kun piispa Jari Jolkkonen asetti Heikki Nissisen kirkkoherran virkaan – katso videot musiikkiesityksistä

Jari Jolkkonen kuvaili päivää hymyn ja kiitollisuuden juhlaksi. Heikki Nissinen toivoo, että voi sen kokemuksen ja koulutuksen mitä kirkko on suonut, tuoda myös Sotkamoon.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen asetti sunnuntaina Sotkamon evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherran Heikki Nissisen kirkkoherran virkaan.

Ehtoollisjumalanpalveluksessa oli paikalla seurakunnan työntekijän antaman arvion mukaan yli 300 ihmistä. Messussa esiintyi 45 ihmisen yhteiskuo

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä