Paikallisuutiset
Paikalla oli yli 300 seurakuntalaista, kun piispa Jari Jolkkonen asetti Heikki Nissisen kirkkoherran virkaan – katso videot musiikkiesityksistä
Jari Jolkkonen kuvaili päivää hymyn ja kiitollisuuden juhlaksi. Heikki Nissinen toivoo, että voi sen kokemuksen ja koulutuksen mitä kirkko on suonut, tuoda myös Sotkamoon.
Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen asetti sunnuntaina Sotkamon evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherran Heikki Nissisen kirkkoherran virkaan.
Ehtoollisjumalanpalveluksessa oli paikalla seurakunnan työntekijän antaman arvion mukaan yli 300 ihmistä. Messussa esiintyi 45 ihmisen yhteiskuo