Päivän leffapoiminnat: Isä ja poika jättipottia noutamassa pokerinaamaisessa draamakomediassa

Nebraska

★★★★ Iällä on väliä Alexander Paynen pokerinaamaisessa draamakomediassa, jossa aikuinen poika ja vanha isä tekevät reissua Amerikan sydänmailla. Bruce Dernin esittämä Woody kun on erehtynyt pitämään lehtifirman mainosta miljoonavoiton kuponkina. Unelmat ovat kauniita, vaikka mustavalkoisia kuvia täyttävätkin nuoskansylkemät maisemat. Välejä käydään läpi siinä määrin, ettei matka ole pojallekaan ( Will Forte ) pelkkää piinaa. (USA 2013)

Yle Teema & Fem klo 21.27

Rentun ruusu

★★ Martti Suosalo osaisi tulkita syväluotaavasti vaikka aurauskeppiä, joten päärooli on myös Irwin Goodman -elämäkerran vahvuus. Ikävä kyllä ohjaaja Timo Koivusalolla jäi luotailu kesken. Elokuva pikakelaa Antti Hammarbergin tarinan koko kansan Irwiniksi, mutta syvemmälle ei päästä. Käsikirjoittajakumppani Vexi Salmesta ei ollut itsetutkiskeluun: missä määrin viinanhuuruiset tekstit ja maine koituivat laulajan kohtaloksi? (Suomi 2001)

TV2 klo 21.00

First Kill

★★ Isä ja poika ovat liikkeellä tässäkin, mutta Nebraskan vienot hymyt jäävät totisessa jännärissä väliin. Hayden Christensen on pörssimeklari Will, jonka metsästysreissu pojan kanssa repsahtaa sieppaukseksi, salaisuuksiksi ja takaa-ajoksi. Yllätykset jäävät vähiin, eikä ohjaaja Steven C. Miller saanut talteen perustason säntäilyä kummempaa. Bruce Willis köröttelee puolivaloilla läpi roolinsa poliisipäällikkönä. Ensiesitys. (Kanada 2017)

Sub klo 21.00