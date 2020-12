Päivän leffapoiminnat: Joulu löytyy ihmisistä romanttisessa komediassa

Joulumaa

★★★★ Helenan ( Milka Alroth ) joulusuunnitelmista ei jää epäilyksiä, kun heti kärkeen mainitaan sekä Riesling että Syrah. Onneksi Ulli ( Mari Rantasila ) kiskoo ystävänsä maatilamatkalle, "vanhan ajan luomujoulua" viettämään. Sen toteutus ei ole ihan yrittäjien hallussa, mutta pikku hiljaa ihmisten läsnäolo lämmittää. Inari Niemi ei tuki romanttista komediaansa jouluhiteillä, mutta Markku Aron Etsin kunnes löydän sun herkistää. (Suomi 2017)

TV1 26.12. klo 15.20

Piano

 Jane Campionin merkkiteoksessa intohimo ja vapauden kaipuu törmäävät haudansynkkään puritaanisuuteen. Holly Hunter teki elämänsä roolin mykkänä Adana, joka karahtaa tyttärensä ( Anna Paquin ) ja pianonsa kanssa Uuden-Seelannin rantaan 1800-luvun puolessa välissä. Valtakirjalla naitettu Ada päätyy kolhon maanomistajan ( Sam Neill ) tiluksille, jonne lohtua tuo Harvey Keitelin esittämä vapaamielinen Baines. (Uusi-Seelanti/Australia 1993)

Yle Teema & Fem 26.12. klo 21.36

Hiljainen paikka

★★★★ Puolenyön paikkeilla on sopiva esitysaika John Krasinskin elokuvalle. Eikä vain siksi, että se on kauhujännäri. Hiljaisuutta ja keskittymistä se vaatii. Krasinski itse on isä, joka Emily Bluntin Evelynin kanssa yrittää varjella perhettään outojen petojen valtaamassa maailmassa. Näillä on herkkä kuulo, joten elää pitää kuin huopatossutehtaalla. Ensiesitys. (USA 2018)

Nelonen 26.12. klo 23.35