Päivän leffapoiminnat: Koomikko äkkää rakastuvansa tarkkanäköisessä, viiden tähden romanttisessa komediassa

The Big Sick

★★★★★ Ihmiset osaavat olla hankalia, vaikkeivät pahaa tarkoittaisikaan. Stand up -koomikko Kumail Nanjianin omista kokemuksista syntyi romanttinen, mutta tarkkanäköinen komedia, jossa pakistanilaissyntyisen huumorimiehen ja opiskelija Emilyn rakkaus ei kummankaan vanhempia miellytä. Nanjianin ja Zoe Kazanin yhdessäolo on luontevaa, mutta vanhemmilla riittää säätöä. Asetelmia mutkistaa vakava sairaus. Ensiesitys. (USA 2017)

Yle Teema & Fem 20.11. klo 21.00

X-Men: First Class

★★★★ Ryhmä X iski Marvel-yhtiön sarjakuvissa näyttävästi mutta ajatusten kera. Muukalaisuuden ja aktivismin teemat pyörivät matkassa, kun mutanttisankarit yrittivät tulla toimeen muun ihmiskunnan kanssa. Matthew Vaughnin toimintaseikkailu palautti hengen myös elokuvasarjaan. Kylmän sodan 1960-luku on vahvasti läsnä, kun tulevat Professori X (James McAvoy ) ja Magneto (Michael Fassbender ) ovat nuoria ystäviä. (USA 2011)

MTV3 20.11. klo 22.35

No Escape – Ei pakotietä

★★★ Komedioista tuttu Owen Wilson eläytyi paniikkitunnelmiin sotajännärissä Vihollisen keskellä. Ohjaaja John Erick Dowdle viritteli samaa lajia Pariisin katakombeihin kauhuelokuvassa As Above, So Below . Molemmat siis tietävät, mistä on kyse, kun insinööri Jackin ja perheen muutto Kaukoitään muuttuu painajaiseksi. Verinen vallankumous ei aio säästää ketään. Elokuva ei sijoitu Thaimaahan, mutta siellä se filmattiin. Ensiesitys. (USA 2015)

Nelonen 20.11. klo 23.45