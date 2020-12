Päivän leffapoiminnat: Lottien polkua lakaistiin liikaa rosottomassa sotadraamassa

Lupaus

★★ Aiheensa puolesta Ilkka Vanteen elokuva kuuluisi ilman muuta itsenäisyyspäivän ohjelmistoon, Tuntemattoman sotilaan rinnalle. Suomalaisten naisten työ sotavuosien lottina ansaitsee oman muistelmansa, mutta kunnianteosta tuli turhan rosoton ja varovainen. Laura Birn on kyllä hellyttävän nuori ylioppilas Mona, joka Annan ( Karoliina Vanne ) ja Ruthin ( Hanna Lekander ) myötä etenee talvisodan pakkasiin ja Kannaksen tulimyrskyyn. (Suomi 2005)

Hero 7.12. klo 21.00

Kerro minulle jotain hyvää

★★★ No jos jotain hyvää pitää kertoa, niin aloitetaan vaikka siitä, ettei ohjaaja Thea Sharrock lainkaan nolostellut sitä, että nyt tehdään nyyhkyleffaa. Tunteet saavatkin nousta pintaan, kun Jojo Moyesin menestysromaani viittoo tietä kohti kaihon kultaista pellonlaitaa. Game of Thronesista tuttu Emilia Clarke on Lou, joka pelmahtaa taloon neliraajahalvaantuneen Willin ( Sam Clafin ) hoitajaksi ja elämänilon palauttajaksi. (Britannia 2016)

Nelonen 7.12. klo 21.00

Ajomies

★★★ Jos edellisen elokuvan brittiläiset tunnekuohut tuntuvat turhan tyrkyiltä, on tässä toimiva vaihtoehto: J-P Passin ja Jarkko T. Laineen luontevassa esikoiselokuvassa niitä panttaillaan niin kuin vain suomalainen metsäkansa osaa. Matti Laineen esittämä Antti on sentään edennyt korvesta raviradan laitaan, mutta mölyt pysyvät mahassa, vaikka naisia on Riikka-vaimon ( Veera Degerholm ) lisäksi yksi Mariakin ( Elina Ylisuvanto ). (Suomi 2013)

TV1 7.12. klo 22.00