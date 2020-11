Ulkomaat

Pentagonin johto korvattiin Trump-lojalisteilla – demokraatit huolissaan kansallisesta turvallisuudesta

Julkaistu: 11.11.2020 klo 17:04

Maanantaista lähtien Yhdysvaltojen puolustusministeriössä neljä korkea-arvoista virkamiestä on joko saanut potkut tai irtisanoutunut. Yksi näistä on puolustusministeri Mark Esper, jolla on ollut napit vastakkain presidentti Donald Trumpin kanssa.