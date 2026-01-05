Paikallisuutiset
Perinteisen latuja pääsee vihdoin lykkimään Kajaanissa – tarkkana kannattaa kuitenkin olla
Vähäluminen alkutalvi on lykännyt monen hiihtokauden alkua Kajaanissa, mutta nyt tilanne on paranemassa. Ainakin perinteisellä tyylillä hiihtäville löytyy jo valinnan varaa.
Kaikki Kajaanin valaistut ja Kieronmäen perinteisen ladut ovat 90-prosenttisessa hiihtokunnossa, mutta yhdysladuilla lumikerros ei vielä ole riittävä ladun tekoon.
– Lunta on edelleen niin vähän, että 10–15 senttiä vaaditaan, jotta voi sanoa, että vedelkää menemään niin lujaa kuin haluatte, selittää