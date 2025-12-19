Paikallisuutiset
Polvinen ei lähde vertaamaan omaa rangaistustaan Eerolan ja Garedewin silmienvenytys-rangaistukseen
”Kun eduskuntaryhmä tekee ratkaisuja, niin en lähde kansanedustajana arvioimaan niitä erikseen.”
Kansanedustajan erottaminen määräajaksi ryhmästä ja vakava huomautus: miten ne suhteutuvat keskenään?
Kajaanilainen kansanedustaja Mikko Polvinen (ps.) ei lähde vertailemaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän viime kuukausina antamia rangaistuksia.
Hän itse sai loppusyksyllä ryhmältä rangaistuksen, kun