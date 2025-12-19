Paikallisuutiset

Perussuomalaisten kansanedustaja Mikko Polvinen on tällä hetkellä erotettuna eduskuntaryhmästään. Polvinen on kuvassa Kajaanin Raatihuoneentorilla tammikuussa 2024. Kuva: Tuomas Juntunen / Arkisto

Polvinen ei lähde vertaamaan omaa rangaistustaan Eerolan ja Garedewin silmienvenytys-rangaistukseen

”Kun eduskuntaryhmä tekee ratkaisuja, niin en lähde kansanedustajana arvioimaan niitä erikseen.”

Kainuun Sanomat

Kansanedustajan erottaminen määräajaksi ryhmästä ja vakava huomautus: miten ne suhteutuvat keskenään?

Kajaanilainen kansanedustaja Mikko Polvinen (ps.) ei lähde vertailemaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän viime kuukausina antamia rangaistuksia.

Hän itse sai loppusyksyllä ryhmältä rangaistuksen, kun

