Kotimaa

Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajavirastosta muistuttaa, että yksityisleasingillä ostetun auton lopullisen lunastushinnan arviointi on tapauskohtaista. Yleispäteviä ohjeita on vaikea antaa. Kuva: Teppo Kuittinen

Porsaanreikä luottotietorekisterissä – auton yksityisleasing ei näy luottona, osamaksusopimus näkyy

Yksityisleasing voi tarkoittaa käytännössä kahta varsin erilaista juridista sopimusta, joilla voi olla ratkaiseva merkitys luottokelpoisuuteen. Luottotietorekisterin tarkoitus oli nimenomaan poistaa tällaiset epäkohdat.

Teppo Kuittinen
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yksityisleasing yleistyy vauhdilla suomalaisten tekemissä autokaupoissa. Esimerkiksi Auto Bassadonen yksityisille myymistä uusista autoista jopa joka neljäs on leasingsopimuksella.

– Alalla keskimäärin yksityisleasingin osuus on alhaisempi kuin meillä. Yksityisleasing kuitenkin yleistyy vauhdilla kok

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä