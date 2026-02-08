Urheilu
Kiva tyylitteli reiluun voittoon Nivalassa – kapteenille harvinainen hattutemppu: ”Eihän se ollut kuin nakutella vain”
Hyökkääjäksi tällä kaudella vaihtanut Juho-Ville Kyllönen sai nauttia harvinaisen tehokasta iltaa, kun Kiva HT kaatoi Nivalan Cowboysin.
Jääkiekon miesten II divisioonan pohjoislohkon kärkipaikalle viime viikolla noussut Kuhmon Kiva HT jatkoi vahvaa kevätkauden alkuaan ja vankisti asetelmiaan sarjan kärjessä lauantaina.
Nivalaan Cowboysin vieraaksi suunnannut Kiva HT vietti maalijuhlia ja kaatoi kotijoukkueen 11–5 (4–1, 5–3, 2–1).
