Presidentti Niinistöllä painavien puhelujen viikko – Ukraina-jännitteiden laukaiseminen myös Suomen etu, mutta välittäjäksi ei kannata suostua

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on keskustellut Ukrainan tilanteesta samalla viikolla sekä Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien että EU-komission puheenjohtajan kanssa. Ajoitus on tuskin sattumaa, pohtii Lännen Median Jussi Orell.

Venäjä on syksyn aikana lisännyt joukkojaan Ukrainan rajan läheisyyteen, mikä on herättänyt huolta ja arvailuja maan aikomuksista. Tietojen saantia on osaltaan vaikeuttanut Venäjän päätös rajoittaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tarkkailijoiden oleskelua…