Paikallisuutiset

Bittiumin Kajaanin yksikön päällikkö Toni Kinkki painottaa, että Kainuuseen tulisi saada lisää startup-yrityksiä ja niiden aihioita. Hän puhui äskettäin puolustusvoimien hankintoja käsittelevässä tilaisuudessa. Kuva: Tanja Nuotio

Puolustusbisnes käy kuumana: Kajaanissa toimiva pörssiyritys Bittium on nousukiidossa, mutta Kainuu kaipaa lisää menestystä

Kainuussakin on herätty siihen, että kasvavaan puolustusteollisuuteen pitäisi päästä heti mukaan. Kainuussa tehdään taistelukentän viestijärjestelmiä ja puuhataan Vuosangan testauskeskusta, mutta lisää uutta tarvitaan.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Eurooppa varautuu ja puolustusteollisuus kasvaa. Kajaanissa toimiva pörssiyritys Bittium on lähtenyt huimaan nousukiitoon, koska se on saanut puolustussektorin tilauksia ja sijoittajat kiinnostumaan.

Oulussa pääkonttoria pitävä Bittium tekee Kajaanissa viestijärjestelmiä muun muassa puolustusvoimille

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä