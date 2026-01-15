Paikallisuutiset
Puolustusbisnes käy kuumana: Kajaanissa toimiva pörssiyritys Bittium on nousukiidossa, mutta Kainuu kaipaa lisää menestystä
Kainuussakin on herätty siihen, että kasvavaan puolustusteollisuuteen pitäisi päästä heti mukaan. Kainuussa tehdään taistelukentän viestijärjestelmiä ja puuhataan Vuosangan testauskeskusta, mutta lisää uutta tarvitaan.
Eurooppa varautuu ja puolustusteollisuus kasvaa. Kajaanissa toimiva pörssiyritys Bittium on lähtenyt huimaan nousukiitoon, koska se on saanut puolustussektorin tilauksia ja sijoittajat kiinnostumaan.
Oulussa pääkonttoria pitävä Bittium tekee Kajaanissa viestijärjestelmiä muun muassa puolustusvoimille