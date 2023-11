Viihde

Rankka marssi Vietnamiin

Pekka Eronen Kainuun Sanomat

Full Metal Jacket

Sub klo 22.50

****

Ihmiskunta on huolehtinut, ettei Stanley Kubrickin sotaelokuva ole päässyt vanhentumaan. Vietnamin sota on toki ohi, mutta Ukrainassa ja muualla kärsimys on ajankohtaista. Full Metal Jacketista on aiheesta yleispätevää kerrottavaa.

Matthew Modine ja Vincent D’Onofrio